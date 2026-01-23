Shimla: इंदिरा मार्कीट में हादसा, पहली मंजिल से गिरकर व्यक्ति की मौत

रामपुर उपमंडल के इंदिरा मार्कीट पार्किंग स्थल पर पहली मंजिल से गिरने के कारण कुल्लू जिले के निरमंड तहसील के खदीर गांव निवासी गोपाल (36) की मौत हो गई।

रामपुर बुशहर (संतोष): रामपुर उपमंडल के इंदिरा मार्कीट पार्किंग स्थल पर पहली मंजिल से गिरने के कारण कुल्लू जिले के निरमंड तहसील के खदीर गांव निवासी गोपाल (36) की मौत हो गई। 22 जनवरी को पुलिस चौकी शहर को सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मीट मार्कीट में कार्यरत गोपाल पुत्र दिला राम का शव पार्किंग के कोने में मिला।

शिकायतकर्त्ता राजविंद्र सिंह (45) नरसिंह मोहल्ला वार्ड-5 रामपुर ने शव की पहचान की। परिजनों ने मौत पर कोई संदेह नहीं जताया। शव को पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल रामपुर भेज दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध मौत के तहत धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।