Solan: गर्मी से राहत पाने को सैलानियों ने किया पहाड़ों का रुख, कालका से शिमला जाने वाली सभी ट्रेनें फुल

Edited By Vijay, Updated: 17 May, 2025 06:17 PM

कालका से शिमला के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें इन दिनों फुल जा रही हैं। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं।

परवाणू (विकास): कालका से शिमला के बीच चलने वाली सभी ट्रेनें इन दिनों फुल जा रही हैं। पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी लंबी चल रही है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि शिमला और आसपास के हिल स्टेशन इस समय पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बीते कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के साथ ही सैलानियों की आमद फिर से तेज हो गई है।

अम्बाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की निगरानी और रिजर्वेशन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीन कुमार के अनुसार शिमला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हर साल गर्मियों में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होता है, ऐसे में रेलवे विभाग ट्रेनों की समयबद्धता और यात्रियों की सुविधाओं के लिए सजग है।

वहीं, कसौली होटल एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र चोपड़ा ने जानकारी दी कि निचले राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पर्यटक बड़ी संख्या में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में बुकिंग में उल्लेखनीय बढ़ौतरी देखी गई है। होटल व्यवसायियों के लिए यह समय काफी व्यस्त और महत्वपूर्ण होता है। हम पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here