मणिकर्ण में मोगा के युवक की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौ/त

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Mar, 2026 04:49 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

घटना का विवरण:

मृतक की पहचान मनदीप सिंह (पुत्र दर्शन सिंह) के रूप में हुई है, जो मोगा के गाँव व डाकघर डुडीके का निवासी था। जानकारी के अनुसार, मनदीप मणिकर्ण क्षेत्र के भ्रमण पर था जब अचानक उसका रक्तचाप (Blood Pressure) बढ़ गया।

अस्पताल पहुँचने से पहले तोड़ा दम:

तबीयत बिगड़ते देख मनदीप का मित्र उसे आनन-फानन में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), जरी ले जा रहा था। दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुँचने से पहले ही रास्ते में मनदीप ने दम तोड़ दिया।

पुलिस कार्रवाई:

स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और इस संबंध में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। युवक की असामयिक मृत्यु से उसके परिवार और मित्रों में शोक की लहर है।