  • शिमला में हादसा: सड़क निर्माण के दौरान अचानक धंसी मिट्टी... मलबे में दबकर मजदूर की मौ-त

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Feb, 2026 09:43 AM

a worker died after a sudden mudslide in shimla

शिमला के ठियोग उपमंडल के अंतर्गत जगोड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। धमांदरी सड़क के निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंसने से एक प्रवासी मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, जब मजदूर सड़क निर्माण में जुटे थे, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी नीचे आ गिरी। वहां काम कर रहा एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया और गहरे मलबे में दब गया। मौके पर मौजूद साथी श्रमिकों और स्थानीय निवासियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह अचेत हो चुका था।

अस्पताल में घोषणा

हादसे के तुरंत बाद 108 एंबुलेंस को सूचित किया गया। घायल को आनन-फानन में नागरिक अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का निवासी था। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दे दी है और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

