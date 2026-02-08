शिमला में चलेंगी प्रीपेड टैक्सियां, दरें निर्धारित, देख लें किराये की ये लिस्ट

शिमला शहर में प्रीपेड टैक्सियां चलेंगी। परिवहन विभाग ने शिमला में प्री-पेड टैक्सी के लिए 26 स्थलों के लिए दरें तय की हैं। यह किराया विभाग ने आने-जाने यात्रा और एक घंटे के निःशुल्क ठहराव के साथ तय किया गया है। इसमें टैक्सी और मैक्सी कैब दोनों के लिए...

शिमला, (राजेश): शिमला शहर में प्रीपेड टैक्सियां चलेंगी। परिवहन विभाग ने शिमला में प्री-पेड टैक्सी के लिए 26 स्थलों के लिए दरें तय की हैं। यह किराया विभाग ने आने-जाने यात्रा और एक घंटे के निःशुल्क ठहराव के साथ तय किया गया है। इसमें टैक्सी और मैक्सी कैब दोनों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

विभाग ने आई.एस.बी.टी. टूटीकंडी शिमला, लिफ्ट, शिमला, संजौली और आई.जी.एम.सी. शिमला को मुख्य जगह बनाया है। इन चारों स्थानों से शिमला के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन, संस्थागत और आवासीय क्षेत्रों के लिए कुल 26 स्थलों का किराया तय किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम ने अधिसूचना जारी कर दी है।

धार्मिक स्थलों के लिए यह रहेगा किराया

जाखू मंदिर के लिए आई.एस.बी.टी. टूटीकंडी से टैक्सी का किराया 900 से व मैक्सी में 1100 होगा। इसी तरह लिफ्ट शिमला से 700 से 900 तय किया गया है। संजौली से जाखू मंदिर जाने पर 550 से 750 रुपए और आई.जी.एम.सी. से 650 से 850 किराया प्रस्तावित है। इसी तरह आई.एस.बी.टी. से संकटमोचन मंदिर के लिए यह किराया 450 से 650 रुपए, से 950 रुपए, आई. जी. एम.सी. शिमला से 650 से 850 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

लिफ्ट से 600 से 800, संजौली से 750 तारादेवी मंदिर के लिए टूटीकंडी आई.एस.बी.टी. से 1050 से 1250, लिफ्ट से 1200 से 1400 रुपए, संजौली से 1350 से 1550 रुपए और आई.जी.एम.सी. से 1250 से 1450 रुपए निर्धारित किए हैं। कामनादेवी मंदिर के लिए आई.एस.बी.टी. से 350 से 550, लिफ्ट से 500 से 700 रुपए, संजौली से 650 से 850, आई.जी.एम.सी. से 550 से 750 रुपए निर्धारित किए हैं।

पर्यटन स्थलों के लिए ये होगा टैक्सी किराया

एडवांस समरहिल के लिए आई. एस. बी. टी. से 450 से 650, लिफ्ट से 500 से 700 रुपए, संजौली से 650 से 850 रुपए, आई. जी. एम. सी. से 550 से 750 रुपए निर्धारित किए हैं। छराबड़ा, वाइडफलावर हॉल के लिए आई.एस.बी.टी. से 1150 से 1350 रुपए, लिफ्ट से 850 से 1050 रुपए, संजौली से 700 से 900 रुपए और आई. जी. एम. सी. से 800 से 100 रुपए होंगे।

छराबड़ा व कुफरी के लिए आई.एस. बी. टी. से 1150 से 1350, लिफ्ट से 1000 से 1200 रुपए, संजौली से 850 से 1050 रुपए और आई.जी.एम.सी. से 950 से 1150 रुपए होंगे। नालदेरा के लिए आई.एस.बी.टी. से 1650 से 1850 रुपए, लिफ्ट से 1400 से 1600 रुपए, संजौली से 1250 से 1450 और आई.जी.एम. सी. से 1350 से 1550 रुपए होंगे।

अस्पताल व एयरपोर्ट के लिए टैक्सी दरें

चमियाणा अस्पताल के लिए आई. एस. बी. टी. से 900 से 1150 रुपए, शिमला लिफ्ट से 750 से 950 रुपए, संजौली से 600 से 800 रुपए, आई.जी.एम.सी. से 700 से 900 रुपए निर्धारित किए हैं। वहीं एयरपोर्ट जुब्बड़हट्टी के लिए आई.एस.बी.टी. से 1500 से 1700 रुपए, लिफ्ट से 1650 से 1850 रुपए, संजौली से 1800 से 2000 रुपए, और आई. जी.एम.सी. से 1700 से 1900 रुपए निर्धारित किए हैं। के. एन. एच. अस्पताल के लिए आई.एस.बी.टी. से 450 से 650 रुपए, लिफ्ट से 250 से 450 रुपए, संजौली से 400 से 600 रुपए, आई.जी.एम.सी. से 500 से 700 रुपए निर्धारित किए हैं।

शहर के अन्य क्षेत्रों के लिए यह किराया निर्धारित

टुटू के लिए आई.एस.बी.टी. से 400 से 600 रुपए, लिफ्ट से 500 से 700 रुपए, संजौली से 650 से 850 रुपए, और आई.जी. एम. सी. से 500 से 700 रुपए निर्धारित किए हैं। इस तरह भट्टाकुफर के लिए आई.एस.बी.टी. से 850 से 1050 रुपए, लिफ्ट से 700 से 900 रुपए, संजौली से 400 से 600 रुपए, आई.जी. एम. सी. से 500 से 700 रुपए निर्धारित किए हैं।

शोघी के लिए आई.एस.बी.टी. से 700 से 900 रुपए, लिफ्ट से 800 से 1000, संजौली से 950 से 1150 रुपए, आई.जी.एम.सी. से 900 से 1100 रुपए निर्धारित किए हैं। इसी तरह विभाग ने चक्कर, तारहॉल, भराड़ी, न्यू शिमला, मल्याणा, बी. सी. एस. मैहली, अनाडेल के लिए दरें निर्धारित की हैं।