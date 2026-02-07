Main Menu

  • शिमला में आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़! पुलिस ने दबाईं 71 संगीन मामलों की फाइलें; सालों बाद सामने आया सच

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Feb, 2026 05:00 PM

criminal case records tampered with in shimla

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आपराधिक रिकॉर्ड के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शुरुआती जांच से पता चला है कि बोइलेउगंज थाना में 71 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ी फाइलें कथित तौर पर सालों तक दबाकर रखी...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आपराधिक रिकॉर्ड के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शुरुआती जांच से पता चला है कि बोइलेउगंज थाना में 71 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ी फाइलें कथित तौर पर सालों तक दबाकर रखी गयीं। यह मामला हाल ही में तब सामने आया जब एक पुलिस अधिकारी ने अपने प्रमोशन के फायदे न मिलने के बारे में शिकायत दर्ज कराई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 71 केस फाइलें नहीं मिल रही हैं। इनमें राजिंदर भान की पदोन्नति से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल थे, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के कार्यकाल के दौरान शिमला पुलिस अधीक्षक (एसपी) मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे।

वरिष्ठ अधिकारी फाइलों को देखकर हुए हैरान

कानूनी तौर पर तय समय सीमा के अंदर आरोपपत्र दायर न करने के कारण इनमें से ज़्यादातर मामलों को अदालत ने बहुत ज़्यादा देरी के आधार पर खारिज कर दिया। कथित तौर पर दबाए गए मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत गंभीर अपराध, साथ ही मारपीट से जुड़े अपराध के रिकॉर्ड शामिल हैं। जांच के दौरान, पुलिस अधिकारियों ने थाना के अंदर एक बॉक्स से कई केस फाइलें बरामद कीं, जो पहले के दावों के उलट थीं कि रिकॉर्ड अदालत को भेज दिए गये है। यह मामला सबसे पहले 2021 में एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत के बाद सामने आया था, लेकिन उस समय कोई खास कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्ष 2023 में, जब यह मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा, तो एक विभागीय समिति बनाई गयी और औपचारिक जांच शुरू की गयी। जांच में कई आपराधिक मामलों में बड़े पैमाने पर लापरवाही का पता चला। वरिष्ठ अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि जिन फाइलों को आधिकारिक तौर पर 'कोर्ट भेजा गया' के रूप में दर्ज किया गया था, वे वास्तव में कभी न्यायपालिका तक नहीं पहुंचीं, जिससे स्टेशन पर आंतरिक जवाबदेही और रिकॉर्ड प्रबंधन के बारे में गंभीर सवाल उठे।

न्यायालय ने जताई कड़ी नाराजगी

जांच के बाद, पुलिस अधिकारियों ने जल्दबाजी में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी कीं और लंबित आरोपपत्र दायर किए। हालांकि, न्यायालय ने बिना वजह सालों की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकांश आरोपपत्र को खारिज कर दिया। शिमला के पूर्व पुलिस प्रमुख संजीव गांधी ने कहा कि यह मामला फिलहाल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास लंबित है, जिनकी मंजूरी रिकॉर्ड छिपाने में लापरवाह पाए गए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच, जांच जारी रहने के कारण, संबंधित अवधि के दौरान बोइलेउगंज थाना में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिकाओं और इरादों की बारीकी से जांच की जा रही है।

