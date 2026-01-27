Main Menu

  • हिमाचल में स्कूल बस पलटी, छह बच्चों समेत 10 घायल, मची चीख-पुकार

हिमाचल में स्कूल बस पलटी, छह बच्चों समेत 10 घायल, मची चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Jan, 2026 10:47 AM

हिमाचल प्रदेश देवभूमि के कांगड़ा जिले से हादसे की खबर सामने आई है। पालमपुर के पाहड़ा स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान की बस मंगलवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वह बच्चों को लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। यह हादसा लाहट-शिवनगर मार्ग पर हुआ, जहाँ...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के कांगड़ा जिले से हादसे की खबर सामने आई है। पालमपुर के पाहड़ा स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान की बस मंगलवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वह बच्चों को लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। यह हादसा लाहट-शिवनगर मार्ग पर हुआ, जहाँ अनियंत्रित होकर बस सड़क पर ही पलट गई।

स्थानीय लोग बने 'देवदूत'

जैसे ही चीख-पुकार मची, आस-पास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय निवासियों ने साहस का परिचय देते हुए बस के भीतर फंसे बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत पालमपुर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।

हताहतों का विवरण

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में:

घायल छात्र: 6 बच्चे चोटिल हुए हैं।

घायल स्टाफ: 4 शिक्षकों को भी चोटें आई हैं। वर्तमान में सभी का उपचार जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

बदहाल सड़कें या लापरवाही?

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस मार्ग पर यह हादसा हुआ, उसकी हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। उबड़-खाबड़ और संकरे रास्ते के कारण यहाँ अक्सर वाहनों के फिसलने का खतरा बना रहता है। हालांकि, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इस बात की गहनता से जांच की जा रही है कि दुर्घटना की असली वजह सड़क की हालत थी या फिर कोई तकनीकी खराबी।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।" — स्थानीय प्रशासन

