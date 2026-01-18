Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा! सामान जब्त करने पर नगर निगम के कर्मियाें से उलझे तहबाजारी, अधिकारी का गला पकड़ा

शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा! सामान जब्त करने पर नगर निगम के कर्मियाें से उलझे तहबाजारी, अधिकारी का गला पकड़ा

Edited By Vijay, Updated: 18 Jan, 2026 06:37 PM

street vendors clashed with employees of mc during seizure of goods

पहाड़ों की रानी शिमला के बाजारों में अवैध अतिक्रमण और तहबाजारियों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। रविवार को नगर निगम की संपदा शाखा ने लोअर बाजार में औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान अवैध रूप से बैठे 14 तहबाजारियों का सामान जब्त...

शिमला (अम्बादत्त): पहाड़ों की रानी शिमला के बाजारों में अवैध अतिक्रमण और तहबाजारियों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। रविवार को नगर निगम की संपदा शाखा ने लोअर बाजार में औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान अवैध रूप से बैठे 14 तहबाजारियों का सामान जब्त किया गया। ये सभी तहबाजारी बाहरी राज्यों से बिना किसी लाइसेंस के सामान बेचने शिमला पहुंचे थे।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों से हाथापाई
रविवार को जब एमसी की टीम लोअर बाजार में निरीक्षण के लिए पहुंची तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। सामान जब्त करने की कार्रवाई के दौरान तहबाजारी अपना आपा खो बैठे और अधिकारियों के साथ उलझ गए। नौबत हाथापाई तक आ गई और कुछ तहबाजारियों ने एक अधिकारी के गले में हाथ तक डाल दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और तहबाजारियों को अलग कर मामला शांत करवाया। एमसी की टीम ने दिन में 2 बार बाजार का निरीक्षण किया।

50 हजार रुपए तक के जुर्माने की चेतावनी
नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नरमी नहीं बरती जाएगी। अवैध रूप से बैठने वाले तहबाजारियों पर 5 हजार से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये लोग दोबारा पकड़े गए तो इन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

संडे मार्कीट में पैर रखने की जगह नहीं, एम्बुलैंस का निकलना मुश्किल
शिमला के लोअर बाजार और राम बाजार में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार के कारण स्थिति बेहद खराब हो जाती है। यहां तिल धरने की भी जगह नहीं बचती। अतिक्रमण के कारण कई बार आपातकालीन वाहन और एम्बुलैंस बीच बाजार में फंस जाते हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है।

जल्द सब्जी मंडी शिफ्ट होंगे तहबाजारी
नगर निगम अब शहर के मुख्य बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की योजना पर काम कर रहा है। लोअर बाजार से जल्द ही सभी तहबाजारियों को हटाया जाएगा। निगम द्वारा इनके बैठने के लिए सब्जी मंडी में जगह तैयार करवाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बिना पहचान पत्र के सामान बेचने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शहर के रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!