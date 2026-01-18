Weather update: राज्य में चल रहा ड्राई स्पैल टूटेगा, यहां होगी बर्फबारी व बारिश

राज्य की ऊंची चोटियों हंसा व कोकसर में जहां ताजा हिमपात दर्ज किया गया है, वहीं अब राज्य में चल रहा ड्राई स्पैल भी टूटने वाला है।

शिमला (संतोष): राज्य की ऊंची चोटियों हंसा व कोकसर में जहां ताजा हिमपात दर्ज किया गया है, वहीं अब राज्य में चल रहा ड्राई स्पैल भी टूटने वाला है। 19 व 21 जनवरी से लगातार सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां प्रदेश में तीन दिन ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, वहीं 22 जनवरी से राज्य के मध्य, मैदानी व ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं जाग उठी हैं। इसके लिए 23 जनवरी को यैलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार राज्य में लंबे समय से जारी सूखे जैसे हालात के बाद आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है और इसकी शुरूआत ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हुई है। बीती रात से लाहौल–स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया है। रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रों पर लगातार बर्फ गिर रही है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लाहौल–स्पीति जिले के हंसा में करीब तीन सैंटीमीटर ताजा बर्फ दर्ज की गई है, जबकि केलांग, कुकुमसेरी और गोंदला में भी हल्की बर्फबारी हुई है। ठंड के प्रकोप की बात करें तो पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान लाहौल-स्पीति जिला के कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री और ताबो में माइनस 0.9 डिग्री सैल्सियस रहा।