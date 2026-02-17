Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 ग्राम चिट्टे के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 ग्राम चिट्टे के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 17 Feb, 2026 10:58 AM

two smugglers arrested with 6 grams of chitta in hamirpur

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से छह ग्राम चिट्टा जब्त किया है। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि एक औचक जांच के दौरान, एक पिक-अप वाहन की तलाशी ली गई और जांच के...

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से छह ग्राम चिट्टा जब्त किया है।

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि एक औचक जांच के दौरान, एक पिक-अप वाहन की तलाशी ली गई और जांच के दौरान उसमें चिट्टा रखा हुआ पाया गया। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दुयाद गांव के रविंदर सिंह और दादोह गांव के अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

अधिकारी ने कहा कि हमीरपुर पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!