हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 ग्राम चिट्टे के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि एक औचक जांच के दौरान, एक पिक-अप वाहन की तलाशी ली गई और जांच के दौरान उसमें चिट्टा रखा हुआ पाया गया। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दुयाद गांव के रविंदर सिंह और दादोह गांव के अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।



अधिकारी ने कहा कि हमीरपुर पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।