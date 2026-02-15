हमीरपुर में गैंस सिलेंडर बदलते समय अचानक हुआ विस्फोट, खिड़कियों के शीशे हुए चकनाचूर; मां-बेटा झुलसे

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत आने वाले बस्सी क्षेत्र में शनिवार रात एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर बदलते ही जोरदार धमाका हुआ। दरअसल, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर बदलते समय हुए इस जोरदार धमाके की चपेट में आने...

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत आने वाले बस्सी क्षेत्र में शनिवार रात एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर बदलते ही जोरदार धमाका हुआ। दरअसल, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर बदलते समय हुए इस जोरदार धमाके की चपेट में आने से मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रसोई घर के दरवाजे उखड़ गए और खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

सिलेंडर बदलते ही हुआ रिसाव और विस्फोट

जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार रात उस समय हुआ जब परिवार खाना बना रहा था। इस दौरान रसोई गैस खत्म होने पर जैसे ही नया सिलेंडर बदला गया, गैस प्रज्वलन (आग जलाने) के प्रयास में अचानक रिसाव हुआ और आग की लपटें भड़क उठीं। देखते ही देखते सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। घटना के समय रसोई में मौजूद इंद्रजीत डोगरा और उनकी माता सुनीता आग की चपेट में आ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और घायलों को राहत पहुंचाकर अस्पताल भर्ती कराया गया।

खिड़कियों के शीशे टूटे

धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रसोई घर का ढांचा हिल गया और कांच के टुकड़े काफी दूर तक जाकर गिरे। आसपास के घरों में भी इस विस्फोट से दहशत फैल गई। गनीमत रही कि आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में नहीं लिया, वरना नुकसान और अधिक हो सकता था।

पुलिस की कार्रवाई और बयान

एसपी हमीरपुर, बलबीर सिंह ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला पूरी तरह से आकस्मिक दुर्घटना का है। उन्होंने कहा, "पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया है और पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की आपराधिक लापरवाही का कोई संकेत नहीं मिला है। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।"