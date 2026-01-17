जिला हमीरपुर के विभिन्न पटवार सर्कलों और कानूनगो सर्कलों में खाली पदों पर रिटायर्ड पटवारियों और कानूनगो को तैनात किया जाएगा। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि जिला में 63 पटवारी और 4 कानूनगो रखे जाएंगे।

हमीरपुर। जिला हमीरपुर के विभिन्न पटवार सर्कलों और कानूनगो सर्कलों में खाली पदों पर रिटायर्ड पटवारियों और कानूनगो को तैनात किया जाएगा। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि जिला में 63 पटवारी और 4 कानूनगो रखे जाएंगे। इन पदों के लिए 65 वर्ष तक के रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो 31 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक ने राजस्व विभाग में कम से कम 5 साल नौकरी की हो तथा उसके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। कानूनगो को 50 हजार रुपये और पटवारियों को 40 हजार रुपये मानदेय पर 3 माह के लिए तैनात किया जाएगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय या जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।