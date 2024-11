Chamba: कृषि विभाग के पास पहुंचा 600 क्विंटल गेहूं का बीज, इतने रुपए में मिल रहा 40 किलो का बैग

गेहूं की बिजाई का समय शुरू होने से पूर्व कृषि विभाग ने बीज समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। चम्बा ब्लॉक के लिए विभाग के पास 600 क्विंटल गेहूं का बीज पहुंचा है।

चम्बा (रणवीर): गेहूं की बिजाई का समय शुरू होने से पूर्व कृषि विभाग ने बीज समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। चम्बा ब्लॉक के लिए विभाग के पास 600 क्विंटल गेहूं का बीज पहुंचा है। अतिरिक्त बीज की डिमांड भी विभाग के द्वारा भेजी गई है, ताकि किसानों को बीज के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों को 3 से 4 वैरायटी का बीज करीब 24 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। विभाग के पास 40 किलो के बैग का मूल्य 927 रुपए निर्धारित किया गया है। किसान भी कृषि विक्रय केंद्रों में बीज खरीदने में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें बीज के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े।

कृषि विभाग चम्बा ने विभिन्न ब्लॉक को डिमांड के मुताबिक गेहूं का बीज भेज दिया है। किसान भी ब्लॉक में बीज को खरीदने में लगे हुए हैं, ताकि बारिश होते ही बीज की बिजाई की जा सके। किसान बीज खरीदने के लिए कृषि विक्रयों में गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि समय पर बीज खरीदा जा सके। किसान गेहूं बीज की डिमांड लंबे समय से कर रहे थे, ताकि गेहूं की बिजाई समय पर की जा सके। अब जैसे ही बारिश होती है तो वे गेहूं की बिजाई समय पर कर सकेंगे।

कृषि विभाग के पास बीज के अलावा हल, हाबड़ा, कुदाली समेत अन्य कृषि के लिए उपकरण भी उपलब्ध हैं, ताकि किसानों को विभाग के बिक्री केंद्र में हर चीज उपलब्ध हो सके। कृषि विभाग के आंकड़े के मुताबिक जिले में 33 हैक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जाती है। भटियात क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। भरमौर और पांगी क्षेत्र में इसका उत्पादन कम होता है।

कृषि उपनिदेशक चम्बा कुलदीप धीमान ने बताया कि किसानों की डिमांड पर गेहूं का 600 क्विंटल बीज चम्बा पहुंच गया है। किसानों को गेहूं का बीज दिया जा रहा है। गेहूं के बीज की 3 से 4 वैरायटी किसानों को मुहैया करवाई गई है। किसान डिमांड के मुताबिक बीज खरीदना सुनिश्चित करें, अगर बीज कम पड़ता है तो और बीज मंगवाया जाएगा, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।

