Mandi: पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टा और चरस के साथ 5 तस्कर दबोचे

मंडी जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए दो अलग-अलग मामलाें में चिट्टे और चरस के साथ 5 तस्कराें को गिरफ्तार किया है।

मंडी/सुंदरनगर (रजनीश/सोढी): मंडी जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए दो अलग-अलग मामलाें में चिट्टे और चरस के साथ 5 तस्कराें को गिरफ्तार किया है। सदर और सुंदरनगर पुलिस थाना की टीमों द्वारा की गई कार्रवाई के दाैरान आराेपियाें के कब्जे से 1.04 ग्राम चिट्टा और 501.6 ग्राम चरस बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार पहले मामले में सदर पुलिस थाना की टीम ने एसएचओ जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर रत्ती पुल के पास मराथु गांव में संतवत सिंह नामक व्यक्ति के घर पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान घर का मालिक संतवत सिंह और उसके 2 अन्य साथी हितेश कुमार (कटौला) और हेमराज (मराथु) भी मौके पर मौजूद थे। जब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की, तो वहां से 1.04 ग्राम चिट्टा और 111.6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ जितेंद्र कुमार ने पुष्टि की कि तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

दूसरे मामले में सुंदरनगर पुलिस थाना की टीम ने वीरवार को पुंघ में फोरलेन पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने जब कार की गहनता से तलाशी ली, तो उसमें छिपाकर रखी गई 390 ग्राम चरस बरामद हुई। कार में सवार दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान विशाल (29) निवासी गांव व डाकघर मलान, तहसील नगरोटा बगवां व जिला कांगड़ा और पुष्पेंद्र (23) निवासी गांव व डाकघर धोन कोठी, तहसील सदर व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि चरस के स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसका पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने दाेनाें मामलाें की पुष्टी की है। उन्हाेंने सदर और सुंदरनगर पुलिस थाना की टीमों की सराहना र आम जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या नशे के कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और इस तरह की सूचनाओं से हमें नशे के इस काले कारोबार को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी।