Bilaspur: घुमारवीं नगर परिषद को मिले कूड़ा उठाने वाले 5 वाहन, मंत्री राजेश धर्माणी ने दिखाई हरी झंडी

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आईसीआईसीआई फाऊंडेशन ने आज घुमारवीं नगर परिषद को कूड़ा उठाने वाले 5 वाहन भेंट किए। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

घुमारवीं: स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आईसीआईसीआई फाऊंडेशन ने आज घुमारवीं नगर परिषद को कूड़ा उठाने वाले 5 वाहन भेंट किए। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फाऊंडेशन के राज्य प्रोजैक्ट मैनेजर रजनीश ठाकुर और जिला बिलासपुर के डिवैल्पमैंट ऑफिसर पुनीत शर्मा ने इन गाड़ियों की चाबियां मंत्री को सौंपते हुए इन्हें नगर परिषद घुमारवीं को समर्पित किया। यह पहल घुमारवीं की सड़कों और गलियों को स्वच्छ बनाने और स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है।

इस मौके पर मंत्री ने फाऊंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे स्वच्छता अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद घुमारवीं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अधिकतर घर तंग गलियों में स्थित हैं, वहां तक बड़ी गाड़ी पहुंचना कठिन है। फाऊंडेशन द्वारा दी गई छोटी-छोटी गाड़ियां इस दिशा में बेहतर काम कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल घुमारवीं की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाएगा बल्कि स्थानीय निवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेगा। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षद कपिल शर्मा, राकेश, मदन और एपीएमसी के अध्यक्ष सतपाल मौजूद रहे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here