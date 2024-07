शिमला पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अफीम और चिट्टे सहित 5 गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 04 Jul, 2024 06:54 PM

शिमला पुलिस का ड्रग पैडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने इसी कड़ी में बड़ी कार्रर्वाई करते हुए 5 लोगों को अफीम और चिट्टे के साथ धर दबोचा है।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस का ड्रग पैडलरों व नशाखोरों के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने इसी कड़ी में बड़ी कार्रर्वाई करते हुए 5 लोगों को अफीम और चिट्टे के साथ धर दबोचा है। इनमें से नेपाली मूल के 4 लोग 5 किलोग्राम अफीम के साथ पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस ने शिमला-सोलन हाईवे पर तारादेवी के पास एचआरटीसी की एक बस से 2 लोगों मोती लाल और जीत बहादुर निवासी दोनों निवासी नेपाल को 3.890 किलोग्राम अफीम संग धरा है जबकि ठियोग पुलिस ने मतियाना क्षेत्र में एक कार में सवार 2 लोगों तिलक बोहरा पुत्र सौरे बोहरा निवासी गांव जिमाली वार्ड-5 जिला सल्याना नेपाल हाल रिहायश चिरंजी लाल गांव व डाकघर नारकंडा और शुभा बुद्धा पुत्र वीर बहादुर बुद्धा निवासी गांव बड़ागांव ठेगाना माफीकोट आंचल रापती जिला पश्चिमी रूकम ओडा नंबर-5 नेपाल हाल रिहायशी राम प्यारी गांव व डाकघर नारकंडा को 1.516 किलोग्राम अफीम सहित काबू किया है।

टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास चिट्टे के साथ दबोचा युवक

इसके अलावा बालूगंज पुलिस थाना के तहत टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास एचआरटीसी की एक अन्य बस में सवार युवक विक्रांत शर्मा को 5.30 ग्राम चिट्टे सहित दबोचा गया है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड हासिल करेगी और इस दौरान पूछताछ की जाएगी कि आरोपी यह अफीम और चिट्टा कहां से लाए थे और कहां पर सप्लाई किया जाना था।

किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे ड्रग पैडलर : संजीव गांधी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि पुलिस का ड्रग पैडलरों व चिट्टा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है और ड्रग पैडलर चाहे कोई भी हथकंडा क्यों न अपना लें, पुलिस सदैव इनसे 2 कदम आगे रहेगी। यही कारण है कि पिछले मात्र 72 घंटों के भीतर पुलिस ने 6.2 किलोग्राम अफीम व 57 ग्राम चिट्टे सहित 15 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसमें युवती भी शामिल है। पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here