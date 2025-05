Sirmaur: कालाअम्ब की फैक्टरी में अवैध शराब बनाने के मामले में हरियाणा और यूपी से 4 और आरोपी काबू

Edited By Vijay, Updated: 15 May, 2025 11:44 PM

नाहन (आशु): औद्योगिक क्षेत्र कालाअम्ब की एक फैक्टरी में अवैध तरीके से उत्तराखंड की शराब बनाने के मामले में सिरमौर पुलिस की एसआईटी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में एसआईटी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें इसी माह 4 मई को आबकारी विभाग जिला सिरमौर के उप-आयुक्त हिमांशु आर. पंवार ने पुलिस थाना कालाअम्ब में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि कालाअम्ब-नाहन रोड पर मैनथापल में स्थित मैसर्ज त्रिलोक सन्स ब्रेवरी एंड डिस्टेलरी उद्योग में आधी रात को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एडीशनल कमिश्नर यूएस राणा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया, जहां भारी मात्रा में अवैध तरीके से शराब तैयार की जा रही थी। इस दौरान टीम ने शराब की बोतलें, अलग-अलग किस्म के लेबल व ढक्कन आदि बरामद कर अपने कब्जे में लिए थे। पुलिस ने उक्त शिकायत पर पुलिस थाना कालाअम्ब में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।

उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिरमौर एनएस नेगी द्वारा जिला के एएसपी योगेश रोल्टा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने आबकारी विभाग की टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से एक स्काॅर्पियो गाड़ी और एक ट्रक सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों और शराब को अपने कब्जे में लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी एकत्रित किए। इसके साथ-साथ एसएफएसएल जुन्गा की टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि जांच के दौरान एसआईटी ने 6 मई को इस मामले में आरोपी अकाऊंटैंट गौरव वालिया (36) पुत्र गुरनाम वालिया निवासी गांव मिलक, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अदालत से 10 मई तक आरोपी गौरव का पुलिस रिमांड हासिल किया। उन्होंने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य आरोपी अंडरग्राऊंड हो गए थे, जिसके बाद से ही एसआईटी इनकी धरपकड़ के लिए पूरे प्रयास कर रही थी। आरोपियों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई और टीम को सफलता मिली।

एसपी ने बताया कि मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गौरव कुमार (22) पुत्र खेम सिंह निवासी गांव मेहमदपुर, डाकघर रसूलपुर, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, पवन कुमार (30) पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव ब्याना खेड़ा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, सुमित कुमार (30) पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गांव डुभल किशनपुरा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और दीपक धईया (39) पुत्र राजवीर निवासी गांव नाहरा, तहसील व जिला सोनीपत, हरियाणा शामिल हैं। एसपी ने बताया कि उक्त चारों आरोपियों को वीरवार को अदालत में पेश किया गया। मामले में आगामी जांच के लिए चारों आरोपियों को अदालत से 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके अलावा मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी हरसंभव तलाश जारी है। एसपी ने कहा कि पुलिस रिमांड में आरोपियों से हर पहलू पर पूछताछ की जाएगी। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में संलिप्त अन्य आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

अनऑथराइज्ड लेबर तैयार कर रही थी अनऑथराइज्ड शराब

बता दें कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने उक्त फैक्टरी में आधी रात को दबिश देकर बिना परमिशन बड़े स्तर पर अवैध तरीके से उत्तराखंड की शराब बनाने के मामले का खुलासा किया था। टीम ने मौके पर जांच में पाया कि फैक्टरी में न केवल अवैध तरीके से शराब तैयार की जा रही थी, बल्कि इसे तैयार करने वाली 20 से 22 लोगों की लेबर भी अनधिकृत मिली थी, जो चंडीगढ़ से यहां लाई गई थी और रजिस्टर में उनकी कोई एंट्री नहीं मिली थी। विभागीय खुलासे में साफ किया गया कि फैक्टरी में अनऑथराइज्ड लेबर के माध्यम से अनऑथराइज्ड शराब तैयार की जा रही थी।

फैक्टरी से ये सामान किया सीज

छापामारी के दौरान आबकारी विभाग ने फैक्टरी से रॉयल ब्लू शराब फॉर सेल इन उत्तराखंड की 230 पेटियां, एक ड्राई जिन (रुद्रपुर ब्रांड उत्तराखंड) के 3.95 लाख लेबल, 42,000 संतरा ब्रांड के लेबल, 2100 देसी और 1100 अंग्रेजी शराब के फालतू केस, 4500 बल्क लीटर अतिरिक्त ईएनए को सीज किया गया। इसके अलावा बॉटलिंग प्लांट के पीछे फैक्टरी परिसर में खड़े कैंटर से करीब 41,000 प्लास्टिक पैट बॉटल्स भी सीज की गई। चूंकि हिमाचल में प्लास्टिक पैट बॉटल्स में शराब की अनुमति नहीं है। लिहाजा इन्हें भी विभाग ने जब्त किया।

