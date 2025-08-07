Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Sirmaur: नैशनल हाईवे-07 पर ट्रक और स्कूटी में टक्कर, पूर्व सैनिक की मौत

Sirmaur: नैशनल हाईवे-07 पर ट्रक और स्कूटी में टक्कर, पूर्व सैनिक की मौत

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 04:25 PM

former soldier dies in collision between scooty and truck

सिरमाैर जिला उपमंडल पांवटा साहिब के पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत नैशनल हाईवे-07 पर हुए सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ऋषि पाल (48) निवासी गांव जोगीबन, डाकघर शंभूवाला के रूप में हुई है....

नाहन (आशु): सिरमाैर जिला उपमंडल पांवटा साहिब के पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत नैशनल हाईवे-07 पर हुए सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ऋषि पाल (48) निवासी गांव जोगीबन, डाकघर शंभूवाला के रूप में हुई है, जो एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार ऋषिपाल बुधवार रात ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह कोलर के पास पहुंचे तो एक ट्रक से स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में ऋषि पाल के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिस पर उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर तैनात डाॅक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध पुलिस थाना माजरा में केस दर्ज कर लिया गया है और  गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत पिछले 2 दिनों में यह दूसरा सड़क हादसा है। बुधवार को एक अज्ञात वाहन ने धौलाकुआं के समीप भी एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें उत्तराखंड निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!