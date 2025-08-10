Main Menu

Sirmaur: सैंट्रल जेल नाहन में अब 4 कैदियों से मारपीट, पुलिस ने करवाया मेडिकल

4 prisoners beaten up in central jail nahan

हाल ही में मॉडर्न सैंट्रल जेल नाहन के जेल अधीक्षक को जान से मारने की साजिश रचने के मामले का खुलासा होने के बाद अब जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है।

नाहन (आशु): हाल ही में मॉडर्न सैंट्रल जेल नाहन के जेल अधीक्षक को जान से मारने की साजिश रचने के मामले का खुलासा होने के बाद अब जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायत पर जहां गत शनिवार देर शाम पुलिस ने एक कैदी का नाहन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया तो वहीं रविवार को 3 अन्य कैदियों के परिजनों ने भी जेल कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद इन तीनों कैदियों को भी रविवार देर शाम मैडीकल के लिए अस्पताल लाया गया। 

शहर की गुन्नूघाट पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेश मेहता के नेतृत्व में देर रात तक पुलिस टीम तीनों कैदियों की मेडिकल प्रक्रिया में जुटी थी। जेल प्रबंधन की मानें तो हत्या के प्रयास में यहां बंद विचाराधीन कैदी गैंगस्टर अजय जब से यहां आया है, तब से ही जेल के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि सप्ताह भर पहले भी कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इतना ही नहीं, गैंगस्टर अजय ने जेल अधीक्षक को जान से मारने की भी साजिश रची। सर्च ऑप्रेशन में सामने आया कि कुछ कैदियों ने नियमित प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को आकार देकर नुकीले हथियार के रूप में तैयार किया हुआ था। ये नुकीली चीजें देख जेल प्रबंधन भी सख्ते में आ गया। इसी बीच कैदी न केवल अधीक्षक, बल्कि कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार पर उतर आए।  

गौरतलब है कि हाल ही में जेल अधीक्षक भानु प्रकाश को जान से मारने की साजिश भी रची गई। गैंगस्टर अजय ने जेल में कैदियों के लिए उपलब्ध एसटीडी सुविधा के माध्यम से जेल से बाहर अपने एक साथी को फोन कर कहा था कि जेलर को खत्म करना है।  इसके बाद पुलिस ने पंचकूला से अजय के साथी को गिरफ्तार किया।  एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि जेल अधीक्षक की तरफ से भी मामले की जानकारी मिली है। कुछ परिजनों ने कैदियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने पर 4 कैदियों का मैडीकल करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उधर, जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब से गैंगस्टर अजय जेल में आया है, तभी से माहौल सही नहीं चल रहा था।  इसके बाद सर्च ऑप्रेशन चलाया गया। स्थिति से निपटने और जेल के माहौल को सही रखने के इरादे से ही जेल मैनुअल के मुताबिक कार्रवाई की। 

