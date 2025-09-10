Mandi: चिट्टे की खेप सहित कार सवार 4 लाेग गिरफ्तार, काेर्ट ने रिमांड पर भेजे आराेपी

जिला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 34 ग्राम चिट्टे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। कार में 4 लोग सवार थे जोकि पुलिस को देख घबरा गए। इस पर पुलिस टीम काे...

मंडी (रजनीश): जिला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 34 ग्राम चिट्टे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। कार में 4 लोग सवार थे जोकि पुलिस को देख घबरा गए। इस पर पुलिस टीम काे उन पर शक हाे गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने चिट्टे काे कब्जे में लिया और आरोपियों काे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान मोहित कुमार, राहुल, साहिस्ता और शुभम के रूप में हुई है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के नशीले पदार्थाें की तस्करी या सेवन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि नशे पर अंकुश लगाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here