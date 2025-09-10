Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: चिट्टे की खेप सहित कार सवार 4 लाेग गिरफ्तार, काेर्ट ने रिमांड पर भेजे आराेपी

Mandi: चिट्टे की खेप सहित कार सवार 4 लाेग गिरफ्तार, काेर्ट ने रिमांड पर भेजे आराेपी

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 11:42 AM

4 arrested with heroin

जिला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 34 ग्राम चिट्टे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। कार में 4 लोग सवार थे जोकि पुलिस को देख घबरा गए। इस पर पुलिस टीम काे...

मंडी (रजनीश): जिला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 34 ग्राम चिट्टे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर मंडी की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका। कार में 4 लोग सवार थे जोकि पुलिस को देख घबरा गए। इस पर पुलिस टीम काे उन पर शक हाे गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। 

पुलिस ने चिट्टे काे कब्जे में लिया और आरोपियों काे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान मोहित कुमार, राहुल, साहिस्ता और शुभम के रूप में हुई है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के नशीले पदार्थाें की तस्करी या सेवन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि नशे पर अंकुश लगाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!