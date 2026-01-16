Bilaspur: पुलिस शक के आधार पर राेकी टैक्सी, चिट्टे के साथ हमीरपुर के 3 युवक गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए थाना शाहतलाई के अंतर्गत एक टैक्सी से 3.8 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए थाना शाहतलाई के अंतर्गत एक टैक्सी से 3.8 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस काे यह सफलता गश्त के दौरान मिली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना शाहतलाई पुलिस की टीम बीती रात क्षेत्र में गश्त पर थी। जब पुलिस टीम सेऊ वर्षाशालिका के पास पहुंची तो वहां से गुजर रही एक टैक्सी पर पुलिस को शक हुआ। संदेह के आधार पर पुलिस ने टैक्सी को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान टैक्सी में सवार 3 युवकों के कब्जे से 3.8 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तीनाें आराेपी हमीरपुर जिले की बड़सर तहसील के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विकास कुमार (26) निवासी बरोटी, रजत कुमार (26) निवासी धंगोटा और आशीष कुमार (26) निवासी सूदर के रूप में की गई है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये युवक नशा कहां से लाए थे और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। मामले की आगामी जांच जारी है।