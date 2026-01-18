Main Menu

Himachal: पुलिस की हाेम स्टे में दबिश, मंडी की युवती सहित 3 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार

3 arrested including girl with heroin

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जिला की शहरी पुलिस चौकी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक होम स्टे में दबिश देकर एक युवती और 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चंबाघाट के समीप बेर पानी स्थित एक होम स्टे में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। सूचना मिलते ही बीती रात पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान होम स्टे के कमरे में मौजूद तीन लोगों के पास से 2.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।

पुलिस ने मौके से जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान साेलन जिला के सलाेगड़ा निवासी नरेंद्र कुमार (31), साधुपुल निवासी विक्रांत भारद्वाज (26) और मंडी जिला निवासी सुष्मिता कौशल (28) के रूप में की गई है।

तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सदर सोलन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे यह नशा कहां से लेकर आए थे। इसके अलावा, पुलिस इन तीनों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है।

