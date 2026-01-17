Main Menu

Bilaspur: 2 अलग-अलग मामलों में 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब और मंडी के 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 11:12 PM

2 youths arrested with heroin

हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इन मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहली सफलता पुलिस चौकी शहरी की टीम को मिली। टीम ने कॉलेज चौक के समीप पैट्रोल पंप के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक स्कूटी (PB 08EL-3716) को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर स्कूटी सवार गगनदीप कुमार (32) निवासी न्यू विनय नगर, जालंधर (पंजाब) के कब्जे से 1.2 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

वहीं, दूसरे मामले में थाना सदर की टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पट्टा के पास नाका लगाया हुआ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक स्कूटी (HP 32D-5601) को रोका। जब स्कूटी सवार हितेश ठाकुर (24) निवासी कलौहड़, तहसील सुंदरनगर (जिला मंडी) की तलाशी ली गई, तो उसके पास से 6.30 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशा कहां से लाए थे और किसे सप्लाई करने जा रहे थे। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

