हिमाचल में टला बड़ा हादसा, जमी हुई बर्फ पर फिसली पर्यटकों से भरी बस; मचा हड़कंप

Kullu Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब जमी हुई बर्फ और सड़क की खराब स्थिति के कारण एक निजी पर्यटक बस फिसल गई। लेकिन समय रहते यह सड़क किनारे तटबंध से टकराकर रूक गयी।

Kullu Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब जमी हुई बर्फ और सड़क की खराब स्थिति के कारण एक निजी पर्यटक बस फिसल गई। लेकिन समय रहते यह सड़क किनारे तटबंध से टकराकर रूक गयी।

यात्रियों में मचा हड़कंप

सूत्रों के अनुसार, पर्यटकों को ले जा रही एक बस भुंतर-मणिकरण मार्ग पर छान्नीखोड़ के पास एक फिसलन भरे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पर खतरनाक रूप से डगमगाने लगी, जिससे यह डर पैदा हो गया कि वह नीचे बहने वाली नदी में गिर सकती है। हालांकि, बस सड़क के किनारे बने तटबंध से टकराकर रुक गई, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस के फिसलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और वे सदमे में हैं। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

जिला प्रशासन से किया गया ये आग्रह

इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में सड़कों की खतरनाक स्थिति, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान की चुनौतियों को उजागर किया है। लगातार गिरते तापमान,‘ब्लैक आइस' की परतों और खराब रख-रखाव ने यातायात को जोखिम भरा बना दिया है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन, संकरे रास्ते और पर्याप्त सुरक्षा घेरे न होने के कारण चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वे समय पर बर्फ की सफाई सुनिश्चित करें, सड़क की स्थिति में सुधार करें और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्यटक वाहनों की आवाजाही की कड़ी निगरानी करें।