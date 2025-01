Bilaspur: ट्रक के डैशबोर्ड से मिला 6.64 ग्राम चिट्टा, पुलिस जवान सहित 2 गिरफ्तार

बिलासपुर जिला में पुलिस ने एक ट्रक से एक पुलिस जवान व एक अन्य व्यक्ति को 6.64 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिला में पुलिस ने एक ट्रक से एक पुलिस जवान व एक अन्य व्यक्ति को 6.64 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार गत देर रात करीब करीब साढ़े 12 बजे थाना सदर पुलिस मुख्य आरक्षी संदीप कुमार के नेतृत्व में घागस की तरफ गश्त कर रही थी। जब पुलिस बागी-बिनौला के पास पहुंची तो एक ट्रक (एचपी 24सी-4303) खड़ा देखा। संबंधित ट्रक में 2 लोग सवार थे। पुलिस को इतनी देर रात सड़क किनारे ट्रक खड़ होने पर शक हुआ। इस पर पुलिस ने संबंधित ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के डैशबोर्ड से यह चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने चिट्टे के आरोप में ट्रक में सवार 32 वर्षीय विशाल ठाकुर निवासी बिनौला तहसील सदर जिला बिलासपुर व 35 वर्षीय कुलदीप कुमार निवासी बिनौला तहसील सदर जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी विशाल ठाकुर पुलिस विभाग में बतौर चालक कार्यरत है। वह पहले बिलासपुर में विजिलैंस में चालक था तथा कुछ समय पूर्व यहां से स्थानांतरित हुआ था तथा मौजूदा समय पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनात है।

बताया जा रहा है कि विशाल ठाकुर पर पुलिस को पहले से ही संदेह था, लेकिन वह हर बार बचता रहा और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उस पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी जिला में मार्च, 2021 में नलवाड़ी मेले के दौरान एक पुलिस जवान 0.12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, जिसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि 2 युवक चिट्टे के साथ पकड़े गए हैं। इनमें से एक पुलिस में बतौर चालक कार्यरत है। संबंधित युवक नशेड़ी है। थाना सदर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

