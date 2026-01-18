पंजाब से हिमाचल आ रही थी नशे की बड़ी खेप, पुलिस ने ऐसे फेल किया प्लान, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

देवभूमि हिमाचल में नशे के काले कारोबार पर मंडी पुलिस ने करारी चोट की है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

सुंदरनगर (साेढी): देवभूमि हिमाचल में नशे के काले कारोबार पर मंडी पुलिस ने करारी चोट की है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 61 किलो से अधिक अफीम डोडा (पोस्त) की खेप पकड़ी है और पंजाब के 2 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुंदरनगर पुलिस की एक टीम ने अलसू चौक पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही एक महिंद्रा पिकअप जीप (PB03BH-0430) को शक के आधार पर जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली, तो उसमें छिपाकर रखा गया 61 किलो 205 ग्राम अफीम डोडा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके से ही जीप में सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह पुत्र मुकुंद सिंह, निवासी जिला मोगा (पंजाब) और रामपाल पुत्र गुरमेल सिंह, निवासी तहसील जगराओं, जिला लुधियाना (पंजाब) के रूप में हुई है।

सुंदरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वाहन और नशे की खेप को जब्त कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नशे की यह इतनी बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी डिलीवरी कहां होनी थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।