Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • HRTC चालक-परिचालकों की झोली में खुशियों की बारिश, ओवरटाइम भत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए जारी

HRTC चालक-परिचालकों की झोली में खुशियों की बारिश, ओवरटाइम भत्ते के लिए 2 करोड़ रुपए जारी

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 06:16 PM

2 crore rupees released for overtime allowance to hrtc drivers and conductors

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ड्राइवरों और कंडक्टरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिल गई है।

शिमला (राजेश): हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ड्राइवरों और कंडक्टरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को आखिरकार राहत मिल गई है। राज्य सरकार ने उन्हें एक महीने का ओवरटाइम और नाइट ओवरटाइम भत्ता के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में एचआरटीसी चालक यूनियन के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया था। इस बैठक के बाद ही सरकार ने कर्मचारियों के हित में तत्काल यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया।

यह निर्णय न केवल ड्राइवरों और कंडक्टरों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों और पैंशनभोगियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!