Shimla: 132 आऊटसाेर्स कर्मियों को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार, IGMC में पटरी पर लौटी व्यवस्था

2 दिनों के उपरांत शनिवार को आईजीएमसी शिमला में सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्य पटरी पर लौट आए और ऑप्रेशन भी शुरू हो गए हैं।

शिमला (संतोष): 2 दिनों के उपरांत शनिवार को आईजीएमसी शिमला में सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्य पटरी पर लौट आए और ऑप्रेशन भी शुरू हो गए हैं। 132 आऊटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के उपरांत करीब 600 आऊटसोर्स कर्मी भी इनके समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो गए थे। इसके चलते अस्पताल में जहां सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल हो गई थी, वहीं ओपीडी से लेकर ओटी तक का कामकाज प्रभावित हो गया था। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार अब इन 132 आऊटसोर्स कर्मियों की नौकरी नहीं जाएगी, अपितु इन्हें 6 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आईजीएमसी प्राचार्य को पत्र भेज दिया गया है।

शनिवार सुबह आऊटसोर्स कर्मी आईजीएमसी में एकत्रित हुए और यहां पर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि उनकी मुख्य मांग नौकरी को लेकर थी और अब उन्हें सेवा विस्तार मिला है तो वे नौकरी पर जाएंगे और अन्य लड़ाई वह लड़ते रहेंगे। ऐसे में करीब 11 बजे आऊटसोर्स कर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म किया और अपने कामों पर लौट गए, जिससे सफाई व्यवस्था से लेकर अन्य कामकाज सुचारू रूप से चलने आरंभ हुए है और इससे मरीजों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि आऊटसोर्स कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कई मरीजों को ऑप्रेशन रुक गए थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी।

नौकरी से निकाले गए 132 आऊटसोर्स कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने के प्रशासन के फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। आऊटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रधान वीरेंद्र और सफाई कर्मचारी यूनियन की उपाध्यक्ष निशा ने कहा कि निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। उनकी पहली मांग यही थी कि निकाले गए कर्मियों को वापस लिया जाए और अन्य मांगों को लेकर वह समय-समय पर इसे उठाते रहेंगे।

आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डाॅ. प्रवीण भाटिया ने बताया कि अस्पताल में शनिवार से आऊटसोर्स कर्मी काम पर लौट आए हैं और सफाई व्यवस्था से लेकर ओपीडी और ओटी का संचालन सुचारू हुआ है, जिससे अब मरीजों के ऑप्रेशन की सुविधा भी आरंभ हो गई है। अस्पताल प्रशासन को सरकार से आदेश जारी हुआ है कि 132 कर्मचारियों के साथ फिर से रि-टैंडर किया जाए और उनको दोबारा से काम पर रखा जाए। इन कर्मचारियों को फिर से 6 माह के लिए काम पर रखने के आदेश आईजीएमसी प्रशासन को सरकार की ओर से मिले है।

