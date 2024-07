सरकार ने दिया तोहफा, HRTC में 474 परिचालकों सहित 1109 कर्मचारी हुए रैगुलर

Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2024 12:17 PM

हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके 1144 कर्मचारियों में से 1109 कर्मचारियों को सरकार ने नियमित कर दिया है। वहीं 35 कर्मचारियों को उपयुक्त न पाए जाने पर अभी नियमित नहीं किया है।

शिमला (राजेश): हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके 1144 कर्मचारियों में से 1109 कर्मचारियों को सरकार ने नियमित कर दिया है। वहीं 35 कर्मचारियों को उपयुक्त न पाए जाने पर अभी नियमित नहीं किया है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में निगम में विभिन्न श्रेणियों के 1144 कर्मचारियों ने 31-03-2024 को दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर लिया है और वे नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। नियमितीकरण के लिए उनके मामलों पर शुरूआत में मंडलीय स्तर पर विचार किया गया और उसके बाद मुख्यालय स्तर पर विचार किया गया जिनमें 6 कार्य प्रबंधक, 1 अधीक्षक (भंडार), 15 कनिष्ठ कार्यालय सहायक, 12 चालक, 474 परिचालक, 536 कनिष्ठ तकनीशियन, 86 कर्मशाला सहायक और 14 अन्य कर्मचारी उपयुक्त पाए गए। उन्होंने बताया कि ये 1109 कर्मी नियमितीकरण के लिए उपयुक्त पाए गए, जिन्हें नियमित किया गया है।

किस श्रेणी में कितने कर्मचारी नहीं हुए नियमित

कनिष्ठ कार्यालय सहायक श्रेणी में कुल 15 कर्मचारी थे जिनमें 10 उपयुक्त पाए गए और उन्हें नियमित किया गया। वहीं चालक श्रेणी में 12 कर्मचारी थे, जिनमें 4 कर्मचारी उपयुक्त पाए गए। इसके अतिरिक्त परिचालकों में 474 में से 457 उपयुक्त पाए गए। कनिष्ठ तकनीशियन में 536 में से 534 कर्मचारी उपयुक्त पाए गए और उन्हें नियमित किया गया। इसके अतिरिक्त कर्मशाला सहायक में 86 में से 83 कर्मचारी ही उपयुक्त पाए गए, जिन्हें नियमित किया है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here