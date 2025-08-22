Mandi: पुंघ फोरलेन पर चरस के साथ कुल्लू का युवक गिरफ्तार, जानें पुलिस ने कैसे धरा आराेपी

पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती दी है। सुंदरनगर थाना पुलिस ने पुंघ क्षेत्र में नाके के दौरान एक युवक को 151 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

सुंदरनगर (सोढी): पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती दी है। सुंदरनगर थाना पुलिस ने पुंघ क्षेत्र में नाके के दौरान एक युवक को 151 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान हरीश (23) पुत्र बोघराज, निवासी गांव पुलगा, डाकघर बरसेहनी, तहसील जरी व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

घटना शुक्रवार की है, जब सुंदरनगर थाना की टीम ने पुंघ फोरलेन पर नियमित चैकिंग अभियान के तहत नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक युवक पैदल वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वह अचानक घबरा गया और तेजी से निकलने की कोशिश करने लगा। युवक की संदिग्ध हरकताें काे देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे रोका और नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को युवक के पास से 151 ग्राम चरस बरामद हुई।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसका आगे वितरण किसे किया जाना था। संभावना जताई जा रही है कि आरोपी किसी बड़े नैटवर्क से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस इसके स्रोत व सप्लाई चेन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।