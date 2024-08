Kullu: पुलिस ने होम स्टे में दी दबिश, चिट्टे की खेप और नकदी सहित हरियाणा का युवक काबू

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 03:52 PM

पुलिस ने अलेऊ में हरियाणा के एक युवक को 71 ग्राम हैरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अलेऊ के एक होम स्टे में रेड की गई। इस दौरान कमरा नंबर 104बी में ठहरे एक युवक को पुलिस ने दबोचा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से हैरोइन बरामद हुई जोकि तोलने पर 71 ग्राम पाई गई। इसके कब्जे से मिले 10 हजार रुपए भी बरामद हुए।

पुलिस का कहना है कि इसने हैरोइन बेचकर ही ये पैसे जुटाए थे। यह परचून में हैरोइन बेचने का धंधा करता था। आरोपी की पहचान बाशु (26) पुत्र विजय शर्मा निवासी बधौली तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला हरियाणा के रूप में हुई है। एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

