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सात समंदर पार से आया 'विदेशी' दूल्हा: दक्षिण अफ्रीका के युवक ने हिमाचली बेटी से रचाई शादी

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Apr, 2026 05:25 PM

young man from south africa marries himachali woman

कहते हैं जोड़े रब्ब ने बनाए होते हैं, यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। हमीरपुर जिला के विस क्षेत्र सुजानपुर के कक्कड़ गांव की लड़की ने सात समंदर पार साऊथ अफ्रीका के लड़के से शादी की है।

हमीरपुर, (राजीव) : कहते हैं जोड़े रब्ब ने बनाए होते हैं, यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। हमीरपुर जिला के विस क्षेत्र सुजानपुर के कक्कड़ गांव की लड़की ने सात समंदर पार साऊथ अफ्रीका के लड़के से शादी की है। 

हिन्दू रीति रिवाज से रचाई शादी

कक्कड़ गांव में मंगलवार को साऊथ अफ्रीका के जेफ्ते नडाला पुत्र निकोल व पेट्रो न्सुंगु होह्स डी.आर.सी., कॉंगो (यू.एस.ए.) ने सुजानपुर विस क्षेत्र के कक्कड़ गांव की रुकमणि पुत्री सविता देवी व पृथी सिंह से हिन्दू रीति रिवाज से शादी रचा रचाई।

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जेफते नडाला क्रिश्चियन हैं और रुकमणी हिन्दू, लेकिन प्यार के आगे धर्म भी पीछे रह गया। जेफते नडाला और रुकमणी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एम.बी.ए. की पढ़ाई करते थे और यहां पर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और मामला शादी तक पहुंच गया। पढ़ाई के बाद जेफते नडाला और रुकमणी यू.एस.ए. में जॉब करते हैं और वहीं रहते हैं।

शादी के बाद अगले हफ्ते तक वह फिर से यू.एस.ए. जाएंगे। शादी में साऊथ अफ्रीका से नडाला की माता, बहनें और कुछ रिश्तेदार आए थे। वहीं रुकमणी के चाचा प्रकाश चन्द ने बताया कि जेफते निडाला का परिवार यहां आकर बहुत खुश दिखे। उन्होंने बताया कि रुकमणी की एक छोटी बहन है और 2 भाई हैं। रुकमणी का एक भाई मेरे साथ जापान में काम करता है। उन्होंने बताया कि दोनों ही परिवार इस शादी से बहुत खुश हैं और यह शादी 2 देशों की संस्कृति की भी प्रतीक बन गई।
 

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