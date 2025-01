Sirmaur: नाहन और पांवटा साहिब में सर्वे के साथ शुरू हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का काम

जिला सिरमौर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के सर्वे के साथ-साथ अब इन मीटरों को लगाने का काम भी शुरू हो गया है। नाहन और पांवटा साहिब में 250 मीटर लगाए भी जा चुके हैं।

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के सर्वे के साथ-साथ अब इन मीटरों को लगाने का काम भी शुरू हो गया है। नाहन और पांवटा साहिब में 250 मीटर लगाए भी जा चुके हैं। फिलहाल सर्वे के साथ-साथ इन मीटरों को लगाने का यह कार्य नाहन और पांवटा साहिब उपमंडलों में ही किया जा रहा है। अब तक दोनों शहरों में करीब 9000 उपभोक्ताओं के मीटरों का सर्वे किया जा चुका है। बिजली मीटरों के सर्वे का यह कार्य टीडीसी मैनेजमैंट कंसल्टैंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा है। संबंधित कंपनी के कर्मी नाहन और पांवटा साहिब में उपभोक्ताओं के घर-घर और व्यावसायिक संस्थानों में दस्तक देकर सर्वे के कार्य में जुटे हैं। जल्द ही जिला के अन्य 3 उपमंडलों राजगढ़, शिलाई और रेणुका जी में भी सर्वे के साथ-साथ मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिला में घरेलू और व्यावसायिक करीब 1.82 लाख उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों के स्थान पर ये स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं।

स्मार्ट मीटर के हैं कई फायदे

स्मार्ट मीटर एक इलैक्ट्रोनिक उपकरण है, जो बिजली की खपत, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर जैसी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। यह मीटर वायरलैस या वायर्ड नैटवर्क के जरिये यूटिलिटी प्रोवाइडर से जुड़ता है। स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं। एक स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। यदि कोई मीटर से छेड़छाड़ करता भी है तो इसका मैसेज सीधे बोर्ड के पास पहुंच जाएगा। दूसरा यदि कोई उपभोक्ता समय पर बिल की अदायगी नहीं करता है तो कनैक्शन काटने के लिए बोर्ड कर्मियों को मौके पर जाने से छुटकारा मिल पाएगा। कार्यालय में कम्प्यूटर से एक कमांड देते ही संबंधित उपभोक्ता का बिजली कनैक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत बोर्ड की मानें तो स्मार्ट मीटर से बिजली ग्रिड की स्थिति का पता चलता है। इससे ग्राहकों को बिजली बिलों पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बिजली कटौती की भविष्यवाणी और उसे रोकने में भी यह सहायक होते हैं।

क्या कहते हैं विद्युत बोर्ड के अधिकारी

विद्युत बोर्ड नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता ई. दर्शन सिंह ने बताया कि नाहन और पांवटा साहिब में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का सर्वे निरंतर जारी है। इसी बीच दोनों स्थानों पर ये मीटर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। नाहन में करीब 200 और पांवटा साहिब में 50 मीटर लगाए जा चुके हैं। करीब 1.82 लाख उपभोक्ताओं के पुराने मीटरों के स्थान पर ये स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। उपभोक्ता किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विद्युत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

