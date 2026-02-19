Kangra: 16 वर्षीय किशोर की झुलने से मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Feb, 2026 05:58 PM



बैजनाथ थाना के अंतर्गत 16 वर्षीय किशोर की झुलसने से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी अनुसार 17 फरवरी रात्रि मझैरना का एक दसवीं कक्षा का किशोर रात्रि पढ़ रहा था। उसने अपने कंबल के नीचे एक ब्लौर लगाया।