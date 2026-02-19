Kangra: 16 वर्षीय किशोर की झुलने से मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Feb, 2026 05:58 PM
कांगड़ा (कालड़ा): बैजनाथ थाना के अंतर्गत 16 वर्षीय किशोर की झुलसने से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी अनुसार 17 फरवरी रात्रि मझैरना का एक दसवीं कक्षा का किशोर रात्रि पढ़ रहा था। उसने अपने कंबल के नीचे एक ब्लौर लगाया। अचानक कंबल ने आग पकड़ ली जिससे वह झूलस गया। रात्रि किशोर का अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।