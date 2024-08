Mandi: महिला पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का बनाया जा रहा दबाव, बेटी को मारने की दी जा रहीं धमकियां

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 05:18 PM

बल्ह क्षेत्र के रत्ती में ठेकेदारी कर रहा जम्मू-कश्मीर का एक शादीशुदा व्यक्ति सुंदरनगर की एक तलाकशुदा महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने का दबाव बना रहा है।

सुंदरनगर (सोनी): बल्ह क्षेत्र के रत्ती में ठेकेदारी कर रहा जम्मू-कश्मीर का एक शादीशुदा व्यक्ति सुंदरनगर की एक तलाकशुदा महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने का दबाव बना रहा है। यही नहीं ऐसा न करने पर उक्त व्यक्ति महिला व उसकी नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। यह जानकारी महिला ने अपने पूर्व पति को व्हाट्सएप और फोन करके दी है। बताया यह भी जा रहा है कि करीब 2 सप्ताह पहले महिला ने बल्ह के रत्ती स्थित पुलिस थाने में उस व्यक्ति द्वारा रत्ती स्थित क्वार्टर में दराट की नोक पर मारने की धमकी देने संबंधित शिकायत दी थी लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है।

महिला के पूर्व पति ने डीजीपी, उपायुक्त और हिंदू संगठनों को प्रेषित की शिकायत

महिला के पूर्व पति ने अब डीजीपी, जिला उपायुक्त और कुछ हिंदू संगठनों को शिकायत प्रेषित कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने व महिला को न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। एसपी साक्षी वर्मा के अनुसार मामले से संबंधित शिकायत ऑनलाइन प्राप्त हुई थी, अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एडीसी मंडी के अनुसार मामले में महिला के पिता और पूर्व पति ने अपना पक्ष रखा है। पूर्व पति द्वारा शिकायत प्रेषित की गई है। मामले की छानबीन कर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिला की अश्लील वीडियो बनाकर करवाया था तलाक

जानकारी के अनुसार महिला को करीब 2 वर्ष पहले जम्मू-कश्मीर के ठेकेदार ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया था। जब इस बात का पता महिला के पति को चला तो उसने उक्त व्यक्ति को पत्नी से संपर्क छोड़ देने के लिए कहा लेकिन उसने उलटा उसे ही गाड़ी के नीचे कुचलकर जान से मारने की धमकी दे दी। महिला के पति ने इस बाबत गत वर्ष सुंदरनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उक्त व्यक्ति थाने में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद उक्त व्यक्ति का हौसला और बढ़ गया और महिला से मेल-जोल जारी रखा। आरोप है कि इसी मेल-जोल के दौरान व्यक्ति ने महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर पति से तलाक की याचिका कोर्ट में दायर करवा दी। इसी बीच पत्नी भी दबाव में आकर पति को तलाक के लिए आत्महत्या की धमकी देकर मजबूर करने लगी तो पति ने मार्च महीने में उसे तलाक दे दिया था।

