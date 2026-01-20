Main Menu

Himachal: कुल्लू की शातिर महिला ने सोलन में दिया वारदात काे अंजाम...CCTV ने खोला राज, अब बिलासपुर से हुई गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 04:15 PM

सोलन जिले के दाड़लाघाट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अर्की (सुरेंद्र): सोलन जिले के दाड़लाघाट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत एक दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुस्कान निवासी कुल्लू के रूप में हुई है, जिसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर को दाड़लाघाट निवासी अमरदीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी फैशन प्वाइंट नाम से दुकान है। अमरदीप ने बताया कि 30 सितम्बर की रात वह दुकान बंद करके घर गए थे। अगली सुबह 1 अक्तूबर को जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि दुकान के साइड का शीशा टूटा हुआ था। जांच करने पर गल्ले से नकदी और नोटों के हार गायब मिले। चोरी किए सामान की कुल कीमत करीब 20 से 25 हजार रुपए आंकी गई थी।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस टीम ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। फुटेज में एक महिला दुकान के अंदर चोरी करती हुई दिखाई दी। इसी आधार पर पुलिस ने महिला की पहचान की और उसकी तलाश शुरू कर दी।

19 जनवरी को पुलिस ने आरोपी महिला मुस्कान को बिलासपुर से धर दबोचा। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब महिला के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

