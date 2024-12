Weather Update: अक्तूबर-नवम्बर गए सूखे, दिसम्बर में भी नहीं कोई आस, कल से मौसम पूरी तरह रहेगा साफ

जहां राज्य में अक्तूबर व नवम्बर माह करीब-करीब सूखे ही चले गए हैं, वहीं दिसम्बर में भी वर्षा व हिमपात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

शिमला (संतोष): जहां राज्य में अक्तूबर व नवम्बर माह करीब-करीब सूखे ही चले गए हैं, वहीं दिसम्बर में भी वर्षा व हिमपात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य में 4 दिसम्बर से मौसम के एक बार फिर से साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। बेशक लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है, लेकिन राज्य के 11 जिलों में 2 माह से चल रहा ड्राई स्पैल नहीं टूट पा रहा है। राज्य के लोगों के अलावा पर्यटक बारिश-बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे हैं।

इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश हुई है, वहीं नवम्बर माह में 99 फीसदी कम मेघ बरसे हैं। प्रदेश के 11 जिलों में 100 फीसदी कम वर्षा हुई है। आगामी दिनों में भी बारिश व बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे किसान-बागवान व टूरिज्म इंडस्ट्री इसके अभाव में परेशान हो उठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को लाहौल-स्पीति, चम्बा, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन उसके बाद मौसम के साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं।

बीते 2 दिनों में राज्य की ऊंची चोटियों पर हुए हल्के हिमपात के बाद रोहतांग टॉप, शिंकुला और कुंजुंम दर्रे के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मनाली-लेह हाईवे, कोकसर-लोसर और दारचा-सचरू मार्ग को भी बंद करना पड़ा है, क्योंकि बर्फ जमने से मार्ग खतरनाक हो गए हैं। सड़कों पर ब्लैक आइस जम गई है, जिसके लिए वाहन चालकों सहित पर्यटकों को हिदायतें जारी की गई हैं।

सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली और ऊना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, राजधानी शिमला में 17.6 डिग्री रहा है। न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 6.5, कुकुमसेरी में माइनस 6.2, समधो में माइनस 3.9 व कल्पा में माइनस 0.8 डिग्री रहा। बताया जाता है कि रोहतांग दर्रे के डिंफुक में माइनस 21 व कोकसर में माइनस 16 डिग्री तक न्यूनतम तापमान लुढ़क गया है, जिससे यहां शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है।

