Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हमीरपुर के 4 नगर एवं शहरी निकायों की मतदाता सूचियां प्रकाशित

हमीरपुर के 4 नगर एवं शहरी निकायों की मतदाता सूचियां प्रकाशित

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Feb, 2026 04:11 PM

voter lists for 4 municipal and urban bodies of hamirpur have been published

नगर निगम हमीरपुर के सभी 15 वार्डों, नगर परिषद सुजानपुर के सभी 9 वार्डों, नगर पंचायत भोटा और नगर पंचायत भोरंज के सभी 7-7 वार्डों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर के सभी 15 वार्डों, नगर परिषद सुजानपुर के सभी 9 वार्डों, नगर पंचायत भोटा और नगर पंचायत भोरंज के सभी 7-7 वार्डों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।

संबंधित एसडीएम एवं इन निकायों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की सूचना फार्म-17 पर जारी कर दी है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!