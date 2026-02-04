हमीरपुर के 4 नगर एवं शहरी निकायों की मतदाता सूचियां प्रकाशित

Edited By Jyoti M, Updated: 04 Feb, 2026 04:11 PM
नगर निगम हमीरपुर के सभी 15 वार्डों, नगर परिषद सुजानपुर के सभी 9 वार्डों, नगर पंचायत भोटा और नगर पंचायत भोरंज के सभी 7-7 वार्डों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर के सभी 15 वार्डों, नगर परिषद सुजानपुर के सभी 9 वार्डों, नगर पंचायत भोटा और नगर पंचायत भोरंज के सभी 7-7 वार्डों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
संबंधित एसडीएम एवं इन निकायों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की सूचना फार्म-17 पर जारी कर दी है।