Hamirpur: नाना थे सूबेदार, अब नातिन बनी फ्लाइंग लैफ्टिनैंट, हमीरपुर की बेटी ने राेशन किया हिमाचल का नाम

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 02:46 PM

हमीरपुर (राजीव): हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की बेटी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। नगर निगम हमीरपुर के वार्ड नंबर-8 की रहने वाली अंकिता शर्मा भारतीय वायु सेना की मेडिकल कोर में फ्लाइंग लैफ्टिनैंट बन गई हैं। अंकिता वर्तमान में अंबाला एयरफोर्स कैंट में बतौर मेडिकल ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रही हैं।

अंकिता शर्मा के पिता कमल कुमार शर्मा का निधन हाे चुका, जबकि उनकी माता रीता शर्मा वार्ड नंबर-8 की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। माता रीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता की 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी स्कूल हमीरपुर से हुई है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। इसके उपरांत अंकिता ने एम्स बिलासपुर में भी 2 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं। दिल्ली में कमीशन पास करने के बाद अब वह भारतीय वायु सेना के मेडिकल कोर का हिस्सा बन गई हैं।

अंकिता शर्मा ने अपने नाना रूप चंद शर्मा के पदचिन्हों पर चलते हुए सेना की वर्दी पहनने का गौरव हासिल किया है। उनके नाना भारतीय सेना से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनसे प्रेरित होकर अंकिता ने भी देश सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। अंकिता के फ्लाइंग लैंफ्टिनैंट बनने पर परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। अंकिता ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, नाना-नानी, दादा-दादी और अपने गुरुजनों को दिया है। इस मौके पर अंकिता के दादा मिल्खी राम शर्मा, दादी निर्मला देवी, नाना रूप चंद, नानी तारो देवी, भाई अंकुश शर्मा, मामा राजेश शर्मा व मामी रमना देवी और मामा राकेश शर्मा व मामी सपना देवी ने बेटी की सफलता पर गर्व जाहिर किया है।

