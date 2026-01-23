हमीरपुर पुलिस ने ऊना से धरा चिट्टा का मुख्य सप्लायर, गिरफ्त में आने से पहले ही बेच चुका था बड़ी खेप!

नशा तस्करों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में हमीरपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाल ही में पति-पत्नी समेत 5 युवकों से चिट्टा बरामदगी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब मुख्य सरगना (सप्लायर) को दबोच लिया है।

सदर पुलिस की टीम ने वीरवार रात को एक गुप्त सूचना के आधार पर ऊना जिले के अम्बोटा में दबिश दी। वहां से मुख्य आरोपी मानिक सिंह (29) पुत्र सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से मौके पर 1.16 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मानिक सिंह एक आदतन अपराधी है और उस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ गगरेट पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही आरोपी नशे की एक बड़ी खेप बेच चुका था। यह गिरफ्तारी हमीरपुर में पकड़े गए पति-पत्नी और अन्य युवकों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि नशे का यह नैटवर्क ऊना से संचालित हो रहा था।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि नशा तस्करी के इस पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।