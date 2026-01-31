'वॉर अगेंस्ट ड्रग्स' अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चिट्टे के साथ हमीरपुर और साेलन के 2 युवक गिरफ्तार

हमीरपुर जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से छेड़े गए वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुक्रवार देर रात इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी।

हमीरपुर (अजय): हमीरपुर जिले को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से छेड़े गए वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुक्रवार देर रात इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान निर्माणाधीन न्यू बस स्टैंड के पास 2 युवकों को संदेह के आधार पर रोका गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 5.53 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान बबलू पुत्र प्रेम सिंह निवासी कसौली, जिला सोलन और राज कुमार पुत्र चरण सिंह, निवासी प्रतापनगर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम कर रही है। सदर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं।

एक महीने में 11 नशा तस्कर गिरफ्तार

सदर थाना पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। पिछले करीब एक महीने के भीतर ही इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह की अगुवाई में पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में मुख्य सप्लायरों के साथ-साथ एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने न केवल हमीरपुर बल्कि अन्य जिलों में भी दबिश देकर सप्लायरों को दबोचा है। सदर पुलिस की यह सक्रियता दर्शाती है कि नशे के कारोबारियों और इसका सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है।