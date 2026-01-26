हमीरपुर में गणतंत्र दिवस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने फहराया तिरंगा

77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल ब्वायज सीनियर सेकंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह...

हमीरपुर। 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल ब्वायज सीनियर सेकंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स, आपदा मित्रों, विशेष बच्चों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया।

इस अवसर पर सभी जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। वर्ष 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन को हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्वभर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि यह दिन उन महान सपूतों और देशभक्तों का स्मरण करने का दिवस भी है, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दीं।

हिमाचल प्रदेश के विकास की चर्चा करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का सेवाकाल राज्य के चहुमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए सरकार कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटी और अब इसके सुखदायी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस प्रदान करते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया है। संसाधनों के सही इस्तेमाल से राज्य को पिछले तीन वर्षों में 26,683 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई, जो पूर्व सरकार की इस अवधि की तुलना में 3800 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न बिजली परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। जंगलों के सरंक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये लागत की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत हमने ग्रामीण महिलाओं को पात्रता के आधार पर 1500 रुपये महीना देने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है।

गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ई-टैक्सी दी जा रही है। इसके अलावा सोलर प्लांट के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। सरकार ने सालों से लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए नई पहल करते हुए विशेष राजस्व अदालतें लगाने का निर्णय लिया है, जिनमें अब तक 5 लाख से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

हमीरपुर जिला के विकास की चर्चा करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हमीरपुर में लगभग डेढ़ दशक से लटके बस अड्डे का कार्य मुख्यमंत्री ने आरंभ करवाया है इस पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सहित प्रदेश एवं जोनल स्तर के कई अन्य बड़े कार्यालय खोले गए हैं। नगर निगम हमीरपुर के लिए 150 करोड़ की परियोजना की डीपीआर बनाई गई है। नादौन में लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में जिला हमीरपुर में मनरेगा के तहत लगभग साढे 37 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। एन.आर.एल.एम. के तहत जिला में इस वित्त वर्ष में अभी तक 637 स्वयं सहायता समूहों को 8.23 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं।

हमीरपुर के निकट जसकोट में हैलीपोर्ट के निर्माण पर 18.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सुजानपुर के निकट दाड़ला में भी हैलीपैड के निर्माण पर 4.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जिला में सड़कों और पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जोल सप्पड़ में निर्माणाधीन डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज के भवनों के लिए लगभग 470 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप सिंह पठानिया और मनजीत डोगरा, एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमन भारती, वरिष्ठ नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, सुभाष ढटवालिया, पार्टी के अन्य नेता, पिछड़ा आयोग के सदस्य राजीव राणा, उपायुक्त गंधर्वा राठौड़, एसपी बलवीर सिंह, एडीसी अभिषेक गर्ग, अन्य अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।