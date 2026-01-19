Main Menu

Himachal: नल तो लग गए, जल का पता नहीं: सोलग जुरासी में बूंद-बूंद को तरसे ग्रामीण

villagers yearn for every of water in solag jurasi

सोलग जुरासी गांव के ग्रामीणों ने जिला बार संघ के पूर्व महासचिव एडवोकेट विजय ठाकुर के नेतृत्व में कहा कि अभी गर्मी आरंभ नहीं हुई और उससे पहले ही पानी की किल्लत ने लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

बिलासपुर, (राम सिंह): सोलग जुरासी गांव के ग्रामीणों ने जिला बार संघ के पूर्व महासचिव एडवोकेट विजय ठाकुर के नेतृत्व में कहा कि अभी गर्मी आरंभ नहीं हुई और उससे पहले ही पानी की किल्लत ने लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

उनका कहना था कि उनके इस क्षेत्र के लिए वर्षों पूर्व नेरी-जजर पेयजल योजना का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई कमी व कठिनाई न आए। अब सरकार ने हर घर को नल योजना के अधीन हर घर में नल तो दे दिए किन्तु उनमें पानी की व्यवस्था नहीं की और अधिकांश घरों के नलों में माह में कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है।

उन्होंने कहा कि इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इस योजना के निर्माण के बाद जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है जिस कारण पानी की आपूर्ति असंभव हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से सोलग जुरासी में पेयजल नहीं आ रहा है और ग्रामीण दूर पार से पानी ढोने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह-शाम रसोई तैयार करने और बच्चों को स्कूल भेजने तथा नौकरी पेशा लोगों को अपनी ड्यूटी पर जाने में भी कठिनाई आ रही है।

उन्होंने जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से आग्रह किया कि बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर इस - पेयजल योजना का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि लोगों को उपयुक्त मात्रा - में पेयजल उपलब्ध हो सके।

