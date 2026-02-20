शाहतलाई मंदिर का नया रोडमैप: बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास ने 5.71 करोड़ रुपये के बजट को दी हरी झंडी

Main Menu

20 Feb, 2026

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बाबा बालक नाथ मंदिर न्यास (शाहतलाई) ने बृहस्पतिवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5.71 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उपायुक्त-सह-मंदिर आयुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बजट बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए 2.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 13 मार्च से शुरू होने वाले बाबा बालक नाथ चैत्र मेले से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए 6.4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि न्यास ने वित्तीय सहायता के लिए सात लाख रुपए, वार्षिक मरम्मत के लिए 5.5 लाख रुपये और गैर-योजनागत मद के तहत 25.66 लाख रुपये आवंटित किए हैं। 

