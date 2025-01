Sirmaur: अवैध डंपिंग के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पांवटा साहिब-शिलाई NH पर 2 घंटे चक्का जाम

पांवटा साहिब-शिलाई नैशनल हाईवे 707 पर निर्माणाधीन कंपनी द्वारा तिलौरधार के पास खड्ड में अवैध डंपिंग करने से गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

पांवटा साहिब (संजय): पांवटा साहिब-शिलाई नैशनल हाईवे 707 पर निर्माणाधीन कंपनी द्वारा तिलौरधार के पास खड्ड में अवैध डंपिंग करने से गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक चले इस रोष प्रदर्शन में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन और एनएचएआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

जानकारी के अनुसार 1350 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे 707 के 104 किलोमीटर भाग को चौड़ा करने का कार्य जारी है। इस प्रोजैक्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हेवणा से बोहराड़ खड्ड तक के 25 किलोमीटर हिस्से का कार्य आरजीबी कंपनी को सौंपा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी अपनी मनमर्जी से खड्ड में मलबा डंप कर रही है, जिससे जलस्रोत खत्म हो रहे हैं। शमाह गांव के निवासियों ने बताया कि उनकी बार-बार की शिकायतों के बावजूद कंपनी ने मलबा डंप करना बंद नहीं किया, जिसके चलते मजबूरी में उन्होंने तिलौरधार के पास हाईवे को जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया।

वहीं रोष प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसडीएम कफोटा राजेश वर्मा और एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मलबा अब डंपिंग यार्ड में ही फैं जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर सड़क बहाल कर दी। वहीं ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि भविष्य में खड्ड में मलबा डंप किया गया तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसडीएम कफोटा राजेश वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से बातचीत कर चक्का जाम को समाप्त कर दिया गया है तथा मलबे को डंपिंग यार्ड में डालने के निर्देश संबंधित कंपनी को दिए गए हैं।

