मंडी में हादसा: पंडोह डैम के पास सेब से लदा वाहन ब्यास नदी में समाया, लापता लोगों की तलाश जारी

मंडी (रजनीश): मंडी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पंडोह डैम के पास एक सेब से लदा वाहन सड़क से करीब 100 मीटर नीचे ब्यास नदी में गिर गया है। अभी तक वाहन या उसमें सवार किसी भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह हादसा बुधवार तड़के हुआ।

बताया जा रहा है कि सेब से लदा यह वाहन पंडोह डैम के पास से गुजर रहा था कि तभी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया और सीधे ब्यास नदी में जा समाया। नदी का बहाव तेज होने के कारण वाहन तुरंत ही पानी में बह गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं।

ब्यास नदी में वाहन और उसमें सवार लोगों की तलाश के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, नदी का तेज बहाव और गहराई बचाव कार्यों में बाधा बन रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वाहन में कितने लोग सवार थे और वे कहां के रहने वाले हैं।