स्कूल गई और अचानक गायब हो गई 8वीं की छात्रा, पुलिस ने 4 राज्यों में चलाया सर्च ऑपरेशन; MP से बरामद...अब पूछताछ में खुलेंगे राज

Mandi News: मंडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुई आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा को मध्य प्रदेश से सुरक्षित ढूंढ निकाला है। छात्रा की बरामदगी के साथ ही उसके परिवार और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस जटिल मामले को महज कुछ दिनों में सुलझा लिया।

चार राज्यों में चला विशेष सर्च ऑपरेशन

घटना का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि डीएवी स्कूल मंडी की यह छात्रा बीते 23 फरवरी को स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पिता मोहन लाल की शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई। एसपी विनोद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें मुख्य आरक्षी पवन कुमार, आरक्षी अजय कुमार और महिला आरक्षी संतोष कुमारी शामिल थे। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीक और खुफिया तंत्र का सहारा लिया। बालिका की तलाश में टीम ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जाल बिछाया। टीम ने न केवल इन राज्यों में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया, बल्कि हर संभावित ठिकाने पर दबिश भी दी।

मध्य प्रदेश से हुई बरामदगी

लगातार जारी प्रयासों के बाद, 27 फरवरी को टीम को बड़ी कामयाबी मिली और छात्रा को मध्य प्रदेश के पीपरी क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया। 28 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस टीम छात्रा को सुरक्षित अपने साथ मंडी लेकर पहुंची। परिजनों ने अपनी बेटी को वापस पाकर मंडी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विशेष टीम के प्रयासों की सराहना की है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि छात्रा के लापता होने के पीछे के कारणों और इस दौरान वह किन-किन लोगों के संपर्क में रही, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू का तकनीकी विश्लेषण कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई।