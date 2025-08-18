Himachal: प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्तापानी और सुन्नी से शुरू की ट्रांसशिपमेंट बस सेवा

तत्तापानी से शिमला को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग ततापानी पुल से लगभग 200 मीटर आगे सुन्नी की ओर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण ततापानी-शिमला मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।

मंडी (धर्मवीर गौतम)। तत्तापानी से शिमला को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग ततापानी पुल से लगभग 200 मीटर आगे सुन्नी की ओर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण ततापानी-शिमला मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।

एसडीएम करसोग गौरव महाजन के निर्देशानुसार यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत तत्तापानी से करसोग और सुन्नी से शिमला के लिए यात्रियों को बसों के माध्यम से आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए निरीक्षक जोगिंदर पाल को ततापानी तथा निरीक्षक मनोहर लाल को सुन्नी के किनारे पर तैनात किया गया है।

एसडीएम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी के करसोग यूनिट द्वारा ट्रांसशिपमेंट बस सेवा का कार्य शुरू कर दिया गया हैं और यात्रियों के आवागमन के लिए करसोग यूनिट की एक 47 सीटर बस तथा एक इलेक्ट्रिक बस लगाई गई है। इनमें से एक बस सुन्नी से शिमला के लिए यात्रियों की भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन स्थिति के लिए एक मिनी बस ततापानी में खड़ी की गई है। स्थानीय लोगों की सुविधा हेतु करसोग से एक विशेष 37 सीटर बस ततापानी के लिए तैनात की गई है।

उन्होंने बताया कि शेष बसें अपने निर्धारित समयानुसार करसोग से ततापानी के लिए चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, दो लंबी दूरी की बसें करसोग-हरिद्वार और करसोग-दिल्ली यात्रियों की सुविधा के लिए सुन्नी के नजदीक उपलब्ध रहेंगी।