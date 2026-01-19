Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ऊना में दर्दनाक हादसा: ट्रक से टकराई बाइक, 26 साल के युवक की मौ/त

ऊना में दर्दनाक हादसा: ट्रक से टकराई बाइक, 26 साल के युवक की मौ/त

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Jan, 2026 02:30 PM

tragic accident in una motorcycle collides with truck young man dies

जिला ऊना के उपमंडल अंब के तहत 'बणे दी हट्टी' में रविवार की रात एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सड़क सुरक्षा के दावों और लापरवाही के गठजोड़ को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। रात के सन्नाटे में तेज रफ्तार और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन के मिलन ने एक घर का चिराग बुझा...

हिमाचल डेस्क। जिला ऊना के उपमंडल अंब के तहत 'बणे दी हट्टी' में रविवार की रात एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सड़क सुरक्षा के दावों और लापरवाही के गठजोड़ को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। रात के सन्नाटे में तेज रफ्तार और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन के मिलन ने एक घर का चिराग बुझा दिया। एक पल की जल्दबाजी और दूसरे की लापरवाही ने 26 साल के एक युवक की जीवनलीला समाप्त कर दी।

कैसे हुआ यह भीषण हादसा?

घटनाक्रम के मुताबिक, यह हादसा रविवार रात करीब सवा दस बजे पेश आया। एक चश्मदीद, जो उस समय अपनी कार से गगरेट की ओर जा रहे थे, ने बताया कि एक मोटरसाइकिल बेहद तेज गति से उनकी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकली। अभी बाइक कार से आगे निकली ही थी कि सड़क के बीचों-बीच खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार दोनों युवक सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को तुरंत गगरेट स्थित चिकित्सा केंद्र पहुँचाया।

एक की मौत, दूसरा जिंदगी के लिए संघर्षरत

अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने कांगड़ा जिले के रजियाणा निवासी राजीव कुमार (26) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठा निखिल कौंडल बुरी तरह जख्मी हुआ है। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

पुलिस की कार्रवाई: दोनों पक्षों पर गिरी गाज

इस मामले में पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि हादसा जहां बाइक की तेज रफ्तार का नतीजा था, वहीं सड़क के बीचों-बीच ट्रक खड़ा करना भी एक बड़ा अपराध था। बिना किसी चेतावनी या सुरक्षा संकेत के सड़क के बीच वाहन खड़ा कर जान जोखिम में डालने का आरोप।

एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने अधिकार में ले लिया है और मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!