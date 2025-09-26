Main Menu

  • अब लंबी पैदल यात्रा से मुक्ति! चम्बा में बहाल हुआ बंद पड़ा यह मार्ग

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 02:54 PM

चंबा में लंबे समय से बंद पड़े कोहलड़ी-सिंगी मार्ग को 22 दिन बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बारिश और लगातार भूस्खलन के कारण यह मार्ग वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए जोखिमपूर्ण हो गया था। अब, मार्ग खुलने के बाद कोहलड़ी, सिंगी और आसपास के...

हिमाचल डेस्क। चंबा में लंबे समय से बंद पड़े कोहलड़ी-सिंगी मार्ग को 22 दिन बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बारिश और लगातार भूस्खलन के कारण यह मार्ग वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए जोखिमपूर्ण हो गया था। अब, मार्ग खुलने के बाद कोहलड़ी, सिंगी और आसपास के दो दर्जन गांव के लोगों को यातायात की सुविधा फिर से मिल गई है।

भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें

जिले में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्र में दरारें पड़ गईं और मलबा सड़क पर गिरने लगा। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए लंबा पैदल सफर तय करना पड़ रहा था। कई बार जेसीबी मशीन से मलबा हटाया गया, लेकिन बार-बार नया मलबा सड़क पर आ जाता, जिससे काम में देरी होती रही।

सड़क विभाग की मेहनत रंग लाई

लोनिवि के सहायक अभियंता शैलेष राणा ने बताया कि समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए पहाड़ी से कटिंग करवाई गई। इससे मलबे के गिरने का खतरा कम हुआ और मार्ग को सुरक्षित रूप से बहाल किया जा सका। इंजीनियरों की लगातार मेहनत के बाद वीरवार को वाहन यातायात बहाल हुआ।

ग्रामीणों को मिली राहत

मार्ग खुलने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। अब उन्हें न केवल अपनी जरूरतों के लिए सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी, बल्कि समय और मेहनत की भी बचत होगी। कई लोग पहले सड़क सुविधा होने के बावजूद भी पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर थे।

शैलेष राणा ने कहा, “कोहलड़ी-सिंगी मार्ग को सुरक्षित और सुचारु रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। विभाग आगे भी निगरानी बनाए रखेगा ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।” इस बहाली से स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिली है और क्षेत्र की संपर्क सुविधा भी मजबूत हुई है।

